Россия обновила рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

В России снова произошел рост числа зараженных COVID-19. Также за прошедшие сутки был обновлен антирекорд по смертности.

За последние 24 часа в России заразились коронавирусом 37 156 человека в 85 регионах. С начала эпидемии в России заболели 9 257 068 человек в 85 регионах.

За прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 1 254 человека – новый суточный антирекорд. В частности, в Москве — 95, Санкт-Петербурге — 77, Краснодарском крае — 69. С начала эпидемии умерли 261 589 человек.

Также в России за прошедшие сутки выздоровели более 30 тысяч человек. С начала эпидемии из больниц по выздоровлению выписали 7 956 254 человек.