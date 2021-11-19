В Ленобласти на этой неделе можно будет увидеть северное сияние

Охотников за северным сиянием предупредили о приближающейся «добыче».

Благоприятные условия для яркого северного сияние возникнут в Ленобласти в ночь на 21 ноября. Однако, наблюдениям может значительно помешать луна, так как она будет почти полная. В то же время, по предварительным прогнозам погоды, в Ленобласти ожидается безоблачное небо. Об этом сообщают в Telegram-канале «Астро Фото Болото».

В последний раз северное сияние наблюдали жители Парашютной улицы и те, кто проживает в районе «Лахта Центра», а также рядом с деревней Ириновкой во Всеволожском районе.