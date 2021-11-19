В Петербурге в очередной раз рухнула лепнина с фасада исторического здания

На этот раз фасадная лепнина обвалилась с дома на Каменноостровском проспекте в Петербурге. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.
Судя по опубликованным фотографиям, кусок лепнины упал недалеко от входа в пекарню на тротуар и частично на проезжую часть. По словам очевидцев, из пешеходов никто не пострадал. Лепнина задела лишь такси.
Источник: ДТП и ЧП | СПб, ВК
Известно, что здание было построено в 1903 году и признанного историческим памятником.
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