Мокрый снег с дождем ожидаются на выходных в Ленобласти

В субботу, 20 ноября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью и утром в регионе ожидается мокрый снег с дождем, местами сильный, в отдельных районах налипание мокрого снега. Днем в большинстве районов пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Температура воздуха в течение суток -1…+4°C.

Ветер ночью юго-восточный, южный 5-10 м/с, днем переход к западному, северо-западному 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с.