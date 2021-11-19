В Приозерском районе иномарка влетела в забор, а затем в дом. Водитель погиб

Смертельное ДТП произошло вечером 18 ноября на третьем километре дороги «Подъезд к деревне Пчелино» в Приозерском районе Ленобласти.
По предварительным данным, водитель Subaru Forester по неустановленной причине съехал с дороги в кювет. После автомобиль проломил забор и врезался в частный дом. 42-летний водитель – житель Карелии – от полученных травм скончался на месте происшествия.
Проводится проверка.
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