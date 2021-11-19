Глава Ленобласти принял участие в открытии выставки в «Эрмитаже-Выборга»

В церемонии открытия Александр Дрозденко принял участие вместе с генеральным директором государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским

В выставочном центре «Эрмитаж-Выборг» открылась выставка «Замки. Соборы. Дворцы. Убранство европейских интерьеров ХV – ХIХ веков». На ней представлено более 150 произведений из эрмитажного собрания — это образцы декоративно-прикладного искусства разных стран Европы: Италии, Франции, Фландрии, Голландии, Англии, Германии и России.

У посетителей выставки есть уникальная возможность увидеть брюсcельские шпалеры, средневековую мебель, предметы роскоши из Флорентийской резиденции рода Медичи.