«Вахта памяти-2021» торжественно закрылась в Выборге

В Выборге состоялось закрытие всероссийской «Вахта памяти-2021». также поисковики поделились своими планами на следующий год

Только в Ленобласти за этот год было обнаружено более 2,5 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Основными местами поисковых работ традиционно стали Кировский, Тосненский и Выборгский районы.

«Ежегодно мы перезахораниваем до пяти тысяч останков бойцов. Область оказывает серьёзную поддержку деятельности поисковых отрядов. И поисковики знают, что на нас можно положиться, и мы окажем поддержку — правовую, общественную, социальную или материальную», — отметил Александр Дрозденко.

Закрытие Всероссийской «Вахты Памяти» – это традиционное подведение итогов работы поисковиков в полевых экспедициях, в архивах, на экспертных и просветительских площадках, а также обозначение планов на следующий сезон.

«На закрытии «Вахты памяти» мы обнародуем результаты нашей работы за год, а уже 3 декабря – в День Неизвестного Солдата – возвращенные имена защитников Отечества будут торжественно зачитаны у вечных огней и мемориалов по всей стране», – прокомментировала руководитель общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

Напоминаем, что в апреле 2021 года в Ленобласти стартовал очередной этап «Вахта памяти». Три тысяч человек (из них 900 – ленинградцы) стали участниками поисковых экспедиций. В 2020 году поисковые работы в рамках проекта «Всероссийская вахта Памяти» прошли в 16 районах 47 региона. За 2020 год поисковым отрядам удалось обнаружить и захоронить 3254 советских воина, погибших в годы cоветско-финской и Великой Отечественной войн. Из них 64 были опознаны. По подсчетам самих бойцов, почти четыреста тысяч солдат еще не найдены в Ленобласти.

Ленинградская область на протяжении 30 лет активно работает в рамках Всероссийской Вахты памяти (первая «Вахта» в регионе была проведена в 1990 году).