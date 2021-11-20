Британские ученые нашли у медиков особый иммунитет к COVID-19

Британские ученые обнаружили у медиков, которые работают в больницах, особый иммунитет к коронавирусу.

В ходе исследования были проведены наблюдения над 58 сотрудниками одной из британских клиник на предмет выявления скрытых инфекций и на уровень антител. Медики в течение четырех месяцев не показали ни положительного результата ПЦР, ни признаков появления антител или симптомов COVID-19, несмотря на заражения коллег.

У 20 участников исследования ученые выявили повышенные уровни концентрации Т-клеток, у 19 — дополнительный иммунный белок IFI 27. Указанный белок может свидетельствовать о предыдущем контакте с коронавирусом.

Как считают авторы научной работы, у обследуемых медработников по неизвестным причинам прекращался инфекционный процесс. Вероятно, несмотря на попадание вируса в организм, иммунитет врачей быстро его победил, и он не смог закрепиться.

В тоже время ученые отмечают, что нет окончательных доказательств контакта обследованных медиков с Sars-CoV-2. Кроме того, непонятно, будет ли такой усиленный иммунитет эффективен против новых штаммов коронавируса.

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Тем не менее, британские эксперты заявили, что измеренное увеличение количества Т-лимфоцитов приходится точно на первую волну пандемии в Соединенном Королевстве и отметили, что такое совпадение неслучайно. Исследования будут продолжены.