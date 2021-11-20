Жесткая авария произошла на Новоприозерском шоссе

В аварии погиб водитель.
По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, авария произошла ранним утром 20 ноября в районе 25 км на Новоприозерском шоссе. Водитель автомобиля по неизвестной причине не справлялся с управлением, после чего врезался в ограждение.
На месте происшествия работали экстренные службы.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
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18.11.2021 264