В свою очередь следующая неделя начнется с 10 градусного мороза.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, в воскресенье в Ленобласти ожидается мокрый снег.

В ночь на понедельник и вторник ожидается понижение температуры воздуха ночью до -10 градусов.

Отмечается, что местами порывы ветра будут достигать 15 м/с.