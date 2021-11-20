В свою очередь следующая неделя начнется с 10 градусного мороза.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, в воскресенье в Ленобласти ожидается мокрый снег.
В ночь на понедельник и вторник ожидается понижение температуры воздуха ночью до -10 градусов.
Отмечается, что местами порывы ветра будут достигать 15 м/с.
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25.10.2021 591