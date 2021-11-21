Коронавирус выявили еще у 429 жителей Ленобласти — данные на 21 ноября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 429 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 21 ноября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+9), Бор (+1), Никольское (+1) , Климово (+1), Озерево (+1) .

Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Бегуницы (+2), Извара (+1), д. Сельцо (+1), д. Курск (+1), Новые Смолеговицы (+1), Будино (+1), Сырковицы (+2) .

Волховский район: Волхов (+12), Сясьстрой (+2), Паша (+1), Новая Ладога (+1), Иссад (+2).

Всеволожский район: Мурино (+15), Всеволожск (+23), Кудрово (+13), Янино-1 (+7), Новое Девяткино (+3), Энколово (+1), пос. Щеглово (+4), Сертолово (+7), Осельки (+1), Кузьмоловский (+8), пгт. им. Морозова (+3), Старая (+3), Вартемяги (+1), Бугры (+4), Гарболово (+1), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), массив Пери, СНТ Зеленый Холм; СНТ Пери-2 (+1), Новое Токсово (+1), Ненимяки (+1), Колтуши (+1), Верхние Осельки (+1), Кальтино (+1), Куялово (+1), Васкелово (+1), Оранжерейка (+1), Малые Пороги (+1), Скотное (+1), Коккорево (+1), Хиттолово (+1), Лесколово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+34), Перово (+1), Победа (+1), Первомайское (+2), Рощино (+2), Светогорск (+4), Каменногорск (+3), Пруды (+2), Ленинское (+1), Лесогорский (+1), Красная Долина (+1), Климово (+1), Вещево (+1), Камышовка (+1) .

Вам будет интересно Александр Дрозденко рассказал, когда снимут коронавирусные ограничения в Ленобласти Губернатор Ленинградской области назвал условия, при которых возможно снятие коронавирусных ограничений в регионе. Об этом в среду, 17 ноября сообщил... 17.11.2021 319

Гатчинский район: Гатчина (+16), Рождествено (+1), Суйда (+1), с. Никольское (+4), Кобралово (+1), Большие Слудицы (+1), Высокоключевой (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Чикино (+1), Малое Верево (+3), Коммунар (+2), Белогорка (+1), Шпаньково (+1), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+1), Елизаветино (+1), Новый Учхоз (+1), Новый Свет (+2), Романовка (+1), Старосиверская (+1), Сусанино (+1), Семрино (+1), Выра (+1), Большое Верево (+3), Мыза-Ивановка (+1), Парицы (+1), Кобринское (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+9) , Кингисеппский (+1) , Ивангород (+2) .

Киришский район: Кириши (+22), Будогощь (+1), Могилево (+1) .

Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Синявино (+1), Шум (+1), Мга (+3) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+10), Люговичи (+1) .

Ломоносовский район: Низино (+1), Пикколово (+1), Кемпелово (+3), Малое Карлино (+1).

Лужский район: Луга (+5), Торковичи (+1), Дзержинского (+1), Саба (+1), Пансионат «Зеленый Бор» (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+3), Вознесенье (+1) .

Приозерский район: Приозерск (+9), Сосново (+2), Громово (+1), Мичуринское (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+11), Гостицы (+1), Овсище (+1), Заручье (+1), Кушела (+1) .

Тихвинский район: Тихвин (+30), Шугозеро (+1), Березовик (+1), Царыцино Озеро (+1) .

Тосненский район: Тосно (+7), Никольское (+9), Трубников Бор (+1), Федоровское (+4), Форносово (+1), г. Любань (+2), п. Любань (+1) .

В Ленобласти планируют ужесточить covid-ограничения в предстоящие новогодние праздников.