В Кировске мужчина утопил своего гостя в ванной

В Кировском районе Ленобласти пьяное застолье закончилось трагедией.

Поздно вечером 20 ноября в дежурную часть поступило сообщение о драке в коммуналке на улице Комсомольская в Кировске. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп 45-летнего мужчины.

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Выяснилось, что владелец одной из комнат в коммуналке распивал вместе с гостем алкоголь. Между мужчинами возникла ссора, в результате, мужчина утопил своего гостя в ванной.

Мужчину задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.