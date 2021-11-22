В Санкт-Петербурге балкон подперли двумя палками

Видимо коммунальщики подумали, что так будет безопасно.

В телеграм-канале Интересный Питер появилось фото, на котором в Северной столице на Кронверкском проспекте 71 балкон подперли двумя палками.

К сожалению не известно после реставрации балкон или в аварийном состоянии.

В любом случае такой метод явно не прибавит безопасности проходящим мимо горожанам.