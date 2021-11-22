Тяжелоатлет из Выборга стал восьмикратным чемпионом мира по пауэрлифтингу – фото

Спортсмен-тяжелоатлет из Выборга Иван Солнцев завоевал две золотые медали в жиме лежа на кубке мира по пауэрлифтингу IPL 2021.
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16.11.2021 317
В категории «Жим лежа в однослойной экипировке» Иван Солнцев продемонстрировал результат в 255 килограммов. Второй золотой медали спортсмен удостоился в «Жиме лежа без экипировки» с результатом в 197,5 килограмма.
Таким образом Иван Солнцев из Выборга подтвердил свое мастерство и звание восьмикратного чемпиона мира.
Фото: 47channel