Петербургская Рождественская ярмарка откроется в середине декабря

Темой ярмарки снова станет гофмановский «Щелкунчик».

По информации телеграм-канала Питерская Булка, Рождественская ярмарка на Манежной площади откроется 18 декабря.

Отмечается, что праздничные домики с сувенирами и подарками будут размещены на Малой Садовой. В свою очередь рестораны и кафе разместят на Манежной площади.

Ярмарки будут работать не только в центре, но и в других районах города.