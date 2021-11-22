Петербургская Рождественская ярмарка откроется в середине декабря

Темой ярмарки снова станет гофмановский «Щелкунчик».
По информации телеграм-канала Питерская Булка, Рождественская ярмарка на Манежной площади откроется 18 декабря.
Отмечается, что праздничные домики с сувенирами и подарками будут размещены на Малой Садовой. В свою очередь рестораны и кафе разместят на Манежной площади.
Ярмарки будут работать не только в центре, но и в других районах города.
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13.10.2021 267