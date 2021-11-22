Опубликован первый трейлер нового мультфильма «Ну, погоди!» от «Союзмультфильма»

Премьера мультсериала назначена на декабрь.
На YouTube-канале студии «Союзмультфильм» был представлен первый трейлер перезапуска мультсериала «Ну, погоди!».
Стоит отметить, что комментарии к ролику отключены. Главные герои в трейлере прошли серьезную переработку. Также, ко всем известным главным героям добавятся новые герои: косуля и ежик. Премьера мультсериала назначена на декабрь, но пока без точной даты.
Подчеркнем, что пользователям явно не понравилось возвращение знаменитых героев — на момент публикации новости трейлер успел собрать 18 000 дизлайков и 1 800 лайков. Роли Волка и Зайца будут исполнять комики Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.
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