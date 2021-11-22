Положение дел в Рахьинском поселении проверит рабочая группа

После участившихся обращений местных жителей поселка, было решено создать рабочую группу, которая предметно рассмотрит положение дел в населенном пункте.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти в понедельник, 22 ноября.

В рабочую группу вошли представители контрольного комитета губернатора Ленинградской области, комитетов по управлению государственным имуществом, по градостроительной политике, по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, комитета по сохранению культурного наследия, ряда других органов исполнительной власти региона, а также представители администрации Всеволожского района.

Рабочая группа проверит соблюдение границ населенных пунктов, соблюдение правил использования лесных земель, береговой полосы, строительства жилья, сохранения культурных ценностей, положение дел со строительством дорог и водопроводов, указано в сообщении.