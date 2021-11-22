В Петербурге прикрыли игорный клуб с ежедневным доходом в 70 тысяч рублей

Полиция задержала троих петербуржцев, устроивших в Кировском районе города, подпольный клуб азартных игр. Среди подозреваемых — 24-летний молодой человек, который и организовал игорный клуб.

Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщают в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Клуб с 27-ю игровыми автоматами обнаружили в четверг, 18 ноября по улице Зенитчиков. В момент визита правоохранителей, в игорном заведении находилось 4 игрока – жители Санкт-Петербурга. В результате проведенных мероприятий было изъято игровое оборудование, несколько мобильных телефонов, используемых для связи с клиентами.

Как стало известно, к организации игровой деятельности причастен 24-летний молодой человек, 37-летняя женщина выполняла функции администратора, а 33-летний мужчина был в качестве охранника.

По версии полицейских заведение успело просуществовать не более двух недель. На момент осмотра помещения из кассы было изъято 43 тысячи рублей. По предварительной информации сумма ежедневного дохода была от 50 до 70 тысяч рублей.