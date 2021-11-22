Мост через реку Кастенка впервые в Ленобласти отремонтировали при помощи карбона

Досрочно завершен ремонт моста через реку Кастенка в Тосненском районе Ленобласти. Здесь впервые были использованы карбоновые панели для усиления несущей способности переправы.

Как рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти, в ходе ремонта дорожники заменили на мосту крайние балки, на которые шла основная нагрузка при движении транспорта. Оценив состояние остальной части перехода, было принято решение использовать так называемые ламели из углепластика или, как его называют, карбона. Закрывая бетон, материал значительно усиливает его сопротивляемость растяжению.

Насыпь моста укреплена габионами — это специальные конструкции с камнями, предотвращающие размыв откоса. Также здесь заменено ограждение и сделаны пешеходные дорожки.

На этой же дороге (Лисино-Корпус — Радофинниково), сейчас по заказу «Ленавтодора» завершается ремонт еще одного моста ― над рекой Тосна.