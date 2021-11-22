Учеников ремонтируемой Коробицынской школы временно отправят за знаниями в Красносельскую

Обучающиеся Коробицынской школы временно будут учиться в Красносельской СОШ в связи с продлением сроков ремонта в учебном заведении.
Об этом сообщает официальный паблик «Вконтакте» Администрация МО «Выборгский район» Ленобласти.
Как рассказала председатель комитета образования районной администрации Лариса Самченко, образовательный процесс организован в соответствии с требованиями СанПина. Доставка детей и педагогов в Красносельскую школу и обратно организуется тремя автобусами несколько раз в день.
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22.11.2021 63