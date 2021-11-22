«Газпром» пригрозил Молдавии отключить подачу газа в течение 48 часов

«Газпром» может может прекратить подачу газа в Молдавию из-за неуплаты ею долгов.
«Газпром» пригрозил Молдавии прекращением поставки газа через 48 часов, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявляет представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 24».
Он пояснил, что с «Молдовагазом» был заключен контракт практически на условиях Кишинева, но с важным пунктом — своевременная и стопроцентная оплата текущих платежей. Молдавии пошли на встречу из-за ее сложного экономического положения, а также имея в виду «позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием»
Как передает ТАСС, глава «Молдовагаз» Вадим Чебан уже сообщил, что компания получила уведомление «Газпрома» и работает над проблемой погашения задолженности.