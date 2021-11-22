«Газпром» пригрозил Молдавии отключить подачу газа в течение 48 часов

«Газпром» может может прекратить подачу газа в Молдавию из-за неуплаты ею долгов.

«Газпром» пригрозил Молдавии прекращением поставки газа через 48 часов, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявляет представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что с «Молдовагазом» был заключен контракт практически на условиях Кишинева, но с важным пунктом — своевременная и стопроцентная оплата текущих платежей. Молдавии пошли на встречу из-за ее сложного экономического положения, а также имея в виду «позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием»

Очередной срок текущих платежей — сегодня 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня «Газпром» в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены, — сказал Куприянов.

Как передает ТАСС, глава «Молдовагаз» Вадим Чебан уже сообщил, что компания получила уведомление «Газпрома» и работает над проблемой погашения задолженности.