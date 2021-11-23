В Санкт-Петербурге подорожает проезд в общественном транспорте

Цена на проезд вырастет на 5 рублей.

По информации телеграм-каналов Санкт-Петербурга, цена на проезд в общественном транспорте города вырастет с 1 января 2022 года на 5 рублей.

Так, проезд на автобусе будет стоить 60 рублей, а проезд на метро станет 60 и 65 рублей соответственно.

Проезд по «Единой карте Петербуржца» станет дешевле на 4 рубля или 10,2% в сравнении с 2021 годом.