Приоратский дворец в Гатчине временно закрыли для посетителей

Приоратский дворец в Гатчине будет закрыт для посетителей до 5 декабря включительно.

Дворец закрыт с 8 ноября в связи с работами в экспозиции и монтажом выставки «Гатчина — город дворцовый». Посетителям приносят извинения за временные неудобства. И просят планировать свой визит заранее, говорится в пресс-службе ГМЗ «Гатчина».

Напомним, для посещения музея необходимо предоставить QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо справку о наличии медотвода от вакцинации.