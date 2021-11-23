Приоратский дворец в Гатчине временно закрыли для посетителей

Автор: Гузель Галимова
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Приоратский дворец в Гатчине будет закрыт для посетителей до 5 декабря включительно.

Дворец закрыт с 8 ноября в связи с работами в экспозиции и монтажом выставки «Гатчина — город дворцовый». Посетителям приносят извинения за временные неудобства. И просят планировать свой визит заранее, говорится в пресс-службе ГМЗ «Гатчина».

Напомним, для посещения музея необходимо предоставить QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо справку о наличии медотвода от вакцинации.

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18.11.2021 183
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