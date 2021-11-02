В Гатчине временно закроется Приоратский дворец

Приоратский дворец в Гатчине будет закрыт для посетителей с 8 по 24 ноября.

Ввременное закрытие дворца связано с работами в экспозиции и монтажом выставки «Гатчина – город дворцовый», об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Добавляется, что в нерабочие дни – до 7 ноября — Приоратский дворец будет принимать посетителей ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме вторника: 2 ноября в музее выходной. Напомним, с 30 октября для посещения музея необходимо предоставить QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо справку о наличии медотвода от вакцинации.

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Также на работу по QR-кодам перешли фитнес-клубы, стоматологии, бассейны, бани и общепит. Ранее ivbg.ru уже рассказывал подробнее обо всех ограничениях, которые действуют во время нерабочих дней.