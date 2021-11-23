Журнал Glamour признал Чулпан Хаматову «Женщиной года»

Актриса Чулпан Хаматова была признана «Женщиной года» по версии журнала Glamour в 2021 году.

Журнал Glamour назвал актрису Чулпан Хаматову женщиной года. Вручение премии журнала прошло накануне в московском театре «Геликон-Опера», сообщает ТАСС.

Хаматову отметили за документально-постановочный фильм «Сахаров. Две жизни», спектакль «Горбачев» Алвиса Херманиса, а также ряд других достижений.

— Я очень рада быть женщиной, потому что именно сегодня женщины в моем окружении намного смелее, намного ответственнее, намного дерзее, намного свободнее. В общем, за наше сестринство настоящее и всем любви, — сказала актриса.

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