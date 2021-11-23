Серьезная авария с большегрузом в Ленобласти унесла жизнь человека — фото

ДТП с фурой и двумя легковыми авто произошло на 100-м километре Южного полукольца. Известно об одном погибшем.

Как пишет очевидец страшных событий, в результате столкновения водитель «Mercedes» скончался на месте до приезда скорой помощи. Второй участник происшествия, водитель «Ford», получил лёгкие травмы. Мужчина, находившийся за рулем «Камаза» не пострадал.





Обстоятельства трагедии выясняют профильные службы.