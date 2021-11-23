После огласки в СМИ о пенсионерке из Выборга, которая провела операцию самой себе, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Об этом вечером, 23 ноября сообщает пресс-служба СК по Ленобласти.

По данным СМИ, с учетом имеющегося онкологического заболевания пожилую женщину не госпитализировали в медицинский стационар, не осуществили хирургическое вмешательство и не оказали ей паллиативной помощи. Тем самым поставили под угрозу ее жизнь и здоровье. В результате 90-летняя пенсионерка была вынуждена самостоятельно провести себе полостную хирургическую операцию, — приводит ведомство.

О резонансном случае мы писали ранее. Работница скорой помощи города Выборг поделилась жуткой историей в своем аккаунте в Инстаграм. Из-за рака у женщины появилось осложнение, а от врачей помощи она не дождалась. Было решено провести операцию самостоятельно.