Законодатели Ленобласти проработают вопрос доступности медицины в селах региона

Тема здравоохранения остается одной из самых напряженных в регионе, а количество обращений граждан по этой проблеме превышает все остальные.

Вопрос об обеспечении доступной медицинской помощи в малых населенных пунктах Ленинградской области инициировала вице-спикер Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина на очередном заседании, сообщает пресс-служба ЗакСа Ленобласти.

Из доклада председателя комитета по здравоохранению Сергея Вылегжанина стало известно, что сельское население сегодня составляет 30% всех жителей Ленинградской области. В регионе 1724 населенных пункта, в которых проживает менее ста человек, и перед облздравом стоят две большие задачи — строительство ФАПов и обеспечение медицинскими кадрами.

На сегодняшний день необходимо строительство 25 объектов для сокращения радиуса обеспечения медицинской помощи на селе, — отметил Сергей Вылегжанин.

В ходе заседания депутаты обращали особое внимание на плохое состояние районных больниц. Однако эта проблема постепенно решается. Так, только на ремонт материально-технической базы медучреждений Волосовского района выделено 50 млн рублей.

Вместе с тем, в Усадище строительство ФАПа уже включено в адресную инвестиционную программу и будет построен в следующем году, а в Буграх в планах есть строительство поликлиники, которая будет возведена в порядке очереди.

В ходе заседания поток обсуждения о проблемной сфере не стихал. Поэтому председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин выступил с предложением провести парламентский час с руководителем комитета по здравоохранению.

В завершение встречи глава региона Александр Дрозденко напомнил, что на борьбу с ковидом из федеральной и областной казны потрачено 18 миллиардов рублей — это практически годовой бюджет здравоохранения Ленобласти. В неделю коронавирус забирает до 30 человек, косвенные же потери составляют до 25 человек в отдельные дни. На фоне этих цифр всё актуальнее звучит призыв к вакцинации. По словам Александра Дрозденко, за последние два месяца среди заболевших в день только 2% составляют привитые, а из всех госпитализированных привитыми были лишь 0,5%.