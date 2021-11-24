РБК: власти обсуждают QR-коды для переболевших неофициально

В правительстве России обсуждают возможность ввода QR-кодов для людей, неофициально переболевших ковидом и имеющих антитела к коронавирусу. Эта инициатива может быть одобрена в ближайшем будущем.

Как сообщил академик Александр Гинцбург, выдавать QR-коды неофициально переболевшим гражданам было бы справедливо. Власти сейчас прорабатывают этот вопрос.

ВОЗ пока не сообщает, какой показатель антител нужен для защиты от COVID-19. Об этом проинформировали в РБК.

При принятии данного предложения получить QR-коды на основании показателя антител смогут не только люди, переболевшие без официального диагноза медиков, но и граждане, вакцинированные от коронавируса иностранными препаратами.