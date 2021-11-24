До 20 декабря Санкт-Петербург полностью украсят к Новому году

Работы начались еще 10 ноября.
По информации администрации Санкт-Петербурга, сейчас в городе проводятся работы по украшению Северной столицы к Новому году.
Так, уже устанавливают вазоны с ёлками. Менее через месяц город будет полностью готов отмечать праздник.
К 20 декабря появятся 67 елей, все 18 районов будут украшены гирляндами и прочим оформлением.
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22.11.2021 168