До 20 декабря Санкт-Петербург полностью украсят к Новому году

Работы начались еще 10 ноября.

По информации администрации Санкт-Петербурга, сейчас в городе проводятся работы по украшению Северной столицы к Новому году.

Так, уже устанавливают вазоны с ёлками. Менее через месяц город будет полностью готов отмечать праздник.

К 20 декабря появятся 67 елей, все 18 районов будут украшены гирляндами и прочим оформлением.