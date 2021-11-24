Резко выросло число россиян, желающих работать на пенсии

При этом более четверти опрошенных хотели бы после выхода на пенсию работать в новой сфере.

61% граждан России намерены работать или подрабатывать после официального выхода на пенсию. Об этом говорят данные опроса, проведенные сервисом Работа.ру и НПФ Сбербанка. По сравнению с минувшим 2020 годом число желающих работать на пенсии выросло на 22% — тогда она находилось на отметке в 39%.

Опрос проводился среди представителей восьми отраслей. Больше всех стремятся продолжить работу после 60–65 лет работники промышленности, наименьший этот показатель среди маркетологов (48%).

27% опрошенных хотят после выхода на пенсию, в основном, заботиться о семье, 23% хотят тратить время на себя, 16% собираются путешествовать, 13% выбирают самообразование.