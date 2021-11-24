Курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня

Снижение курса турецкой лиры бьет все рекорды, так как политика правительства Реджепа Тайипа Эрдогана по уменьшению процентных ставок толкает государство все глубже в кризис.

Во вторник курс турецкой лиры рухнул более чем на 17%, впервые преодолев отметку 13 лир за доллар. Антирекорд достиг 13,45 к 1. После достижения этого пика позиции лиры слегка укрепились. На момент публикации соотношение составляло 12,38 к 1.

Эксперты отмечают, что 11-дневная серия скачков курса турецкой валюты является наиболее продолжительной за последние двадцать лет. Только в ноябре курс лиры просел почти на треть.

В связи с обрушением национальной валюты турецкий лидер встретился с главой Центробанка (ЦБ) страны Шахапом Кавджиоглу.