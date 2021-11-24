Петербуржцы отметили День моржа массовым заплывом у Петропавловской крепости — видео

Сегодня, 24 ноября, в День моржа, спортсмены и просто любители зимнего плавания по традиции организовали массовый заплыв по Неве под снегом.

Петербуржцы рано утром собрались у Петропавловской крепости, сначала сделали зарядку, спели гимн моржей, а после этого вместе окунулись в ледяную воду. Бодрящее утреннее видео опубликовали в соцсетях.