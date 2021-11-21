«Дворник-шеринг»: Петербуржцам будут платить за самостоятельную уборку снега

В Калининском районе Петербурга запустили тестовый проект под названием «дворник-шеринг».

Его суть заключается в том, что во время снегопадов к уборке дворов планируют привлекать местных жителей. За помощь им обещают платить до тысячи рублей в день. Выплаты будут производиться ежедневно по формуле «утром работа – вечером деньги». Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

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Чтобы принять участие в эксперименты, нужно обратиться в районное жилищное агентство и городские ЖКС. Также отправить заявку можно дистанционно.