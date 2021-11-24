К маю 2022 года в Ленобласти начнут принимать карту «Тройка»

Внедрить московскую карту «Тройка» в Ленобласти планируют к майским праздникам 2022 года.

«В следующем году. Я думаю, в апреле, на майские праздники точно», — ответил РИА Новости Александр Дрозденко на вопрос, когда в регионе может заработать карта «Тройка».

При этом он добавил, что в регионе уже частично работает «Подорожник — оплатить проезд картой можно на 11 маршрутах.

На сегодняшний день по карте «Тройка» можно оплатить проезд не только в Москве и Московской области, но и в Тверской и Калужской областях.