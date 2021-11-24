Труп мужчины с татуировками найден под Форносово – он пролежал в лесу три недели

По информации ivbg.ru, 23 ноября около 12:00 в полицию Тосненского района сообщили о трупе мужчины в лесу, в трех километрах от поселка Форносово.

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Следов насилия на теле не зафиксировано. Из одежды на нем были нижнее белье и один носок. Из особых признаков – татуировки черепа и лисы на правой голени.

Экспертиза установила, что труп пролежал в лесу около трех недель. Обстоятельства и причины смерти устанавливаются.