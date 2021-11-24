Анимационный сериал «Аркейн» по игре League of Legends продлен на второй сезон

Автор: Александр Селиванов
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Netflix и Riot Games продлили мультсериал «Аркейн».

Проект создан по мотивам игры League of Legends. К своим ролям вернутся Кэти Льюнг, Элла Пернелл и Хейли Стайнфелд. Исполнительными продюсерами выступят Кристиан Линке и Алекс Йи.

«Аркейн» — это первый анимационный сериал, действия которого разворачиваются во вселенной игры League of Legends. Его премьера состоялась 6 ноября на Netflix. Первые эпизоды быстро стали популярны.

Подробности второго сезона пока не разглашаются.

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23.11.2021 74
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