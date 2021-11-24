Водителей в России могут оштрафовать за мытье стекол автомобиля с 1 марта 2022 года

Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях не сулит автовладельцам ничего хорошего. В числе прочего, там может появиться штраф и за обычное мытье стекол автомобиля.

Так, протирание фар и номерных знаков во дворе перед поездкой могут приравнять к мойке машины, что приведёт к штрафу от 300 рублей до 5 тыс. рублей.

Также запрещено будет парковаться на газонах и детских площадках, передаёт портал «За рулём» со ссылкой на соответствующий документ.

Любой автолюбитель, у которого нет хотя бы одной кузовной детали, будет считаться нарушителем. За эту провинность россияне заплатят от 1 до 3 тыс. рублей. Все повреждения необходимо будет устранять в день аварии.