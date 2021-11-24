Путин испытал назальную вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин рассказал, что испытал на себе назальную вакцину от коронавируса. Сделал он ее на следующий день после ревакцинации.

Президент уточнил, что прошел ревакцинацию через полгода после первичной вакцинации, когда у него снизился уровень защитных антител. Сперва президенту был сделан укол, а испытание назальной вакцины прошло на следующий день.

«Порошок назальной формы. Это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он (Денис Логунов, замдиректора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, — ред.) набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул, 15 минут я посидел и все. На этом закончилось. Никаких ощущений не было. Ничего. Сегодня после этих двух процедур я уже занимался спортом с утра», — сказал Путин.

В Ленобласти уже привились 52,1% взрослого населения или 814 436 жителей, из них полностью завершили вакцинацию 44,6%. Более 62 тыс. человек ревакцинировались.