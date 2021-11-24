Видео: в Карелии перевернулся туристический автобус с петербургскими номерами

Автор: Гузель Галимова
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ДТП с участием туристического автобуса произошло сегодня утром, 24 ноября, на 306 километре трассы «Сортавала» в Карелии.

Водитель автобуса при повороте не справился с управлением и съехал в кювет, в результате транспорт опрокинулся на бок. В салоне в этот момент находилась 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод. В числе туристов — студенты Севастопольского государственного университета, которые находились на отдыхе в Карелии, и сопровождающие.

Видео: пресс-служба МЧС по республике Карелия.

Медицинская помощь потребовалась шестерым пассажирам, пятеро из которых были доставлены в больницу.

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