Долги по детским алиментам в России превысили 150 млрд рублей

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов, задолженность по алиментам перед детьми в России к сентябрю 2021 года составила более 150 млрд рублей.

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В ходе круглого стола в Совете Федерации сенаторы предложили ужесточить законодательство для решения проблемы, а также напомнили о предложении создать в России алиментный фонд. Идея фонда заключается в том, чтобы за его счет выплачиваться средства одиноким родителям.

Среди предложенных мер по ужесточению законодательства: увеличение срока на примирение сторон при подаче заявления на развод с трех до шести месяцев, ограничение на кредиты, невозможность для должника уйти от ответственности при перечислении незначительных сумм в счет уплаты долга.

Поправки по последней мере рассматриваются в Госдуме и уже были приняты в первом чтении.