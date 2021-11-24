Сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год

Путин поддержал инициативу продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести месяцев до одного года.
Президент напомнил, что каждая страна в зависимости эпидемиологической ситуации может принимать свои решения. Сейчас российские специалисты склоняются к тому, что переболевшие COVID-19 могут считать себя условно защищенными на протяжении года.
Ранее с предложением увеличить срок сертификата до года выступила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Так и будем делать, согласен с вами», — заявил Путин на совещании.
В ближайшее время на Едином портале государственных услуг появятся соответствующие изменения.
Вам будет интересно
Президент России Владимир Путин рассказал, что испытал на себе назальную вакцину от коронавируса. Сделал он ее на следующий день после...
24.11.2021 28