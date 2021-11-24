Сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год

Путин поддержал инициативу продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести месяцев до одного года.

Президент напомнил, что каждая страна в зависимости эпидемиологической ситуации может принимать свои решения. Сейчас российские специалисты склоняются к тому, что переболевшие COVID-19 могут считать себя условно защищенными на протяжении года.

Ранее с предложением увеличить срок сертификата до года выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Так и будем делать, согласен с вами», — заявил Путин на совещании.

В ближайшее время на Едином портале государственных услуг появятся соответствующие изменения.