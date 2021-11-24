В Приморске водитель сбил 86-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП

Полиция разыскивает неизвестного, который задним ходом сбил пожилую женщину минувшим днем.

Сообщение о розыске водителя публикует ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району Ленобласти.

Как стало известно, в Приморске по улице Набережной Лебедева неизвестный сдавал задним ходом и совершил наезд на пенсионерку, которая переходила дорогу в этот момент. Вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшей, мужчина скрылся.

В результате столкновения 86-летняя пенсионерка получила перелом шейки бедра. С таким увечьем пострадавшая умудрилась сама дойти до ближайшей больницы. Сейчас ее состояние оценивается как среднее.

Полиция просит помощи в поиске виновника аварии и обратиться по телефону 89218894920, с 09:00 до 18:00 (группа розыска) в отдел ГИБДД УМВД России по Выборгскому району ЛО.