Видео: эвакуатор наглым маневром на КАД спровоцировал серьезное ДТП

Водитель эвакуатора решил перестроиться на приличной скорости с четвертой на первую полосу трассы. Водитель разбитой иномарки чудом остался жив.

К сожалению, запись с видеорегистратора остановилась буквально за секунду до сильного столкновения. Однако на кадрах прекрасно видно, что виновник серьезного ДТП водитель эвакуатора — он решил сделать резкий маневр, перестроившись с одного края дороги в другой.

Судя по кадрам, машина получила серьезные разрушения и уже вряд ли подлежит восстановлению.



