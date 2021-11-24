Видео: эвакуатор наглым маневром на КАД спровоцировал серьезное ДТП

Автор: Анастасия Щербакова
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Водитель эвакуатора решил перестроиться на приличной скорости с четвертой на первую полосу трассы. Водитель разбитой иномарки чудом остался жив.

К сожалению, запись с видеорегистратора остановилась буквально за секунду до сильного столкновения. Однако на кадрах прекрасно видно, что виновник серьезного ДТП водитель эвакуатора — он решил сделать резкий маневр, перестроившись с одного края дороги в другой.

Судя по кадрам, машина получила серьезные разрушения и уже вряд ли подлежит восстановлению.


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24.11.2021 17
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