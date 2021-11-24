В Ленобласти подвели итоги аномального пожароопасного сезона в лесах региона

Средняя площадь одного пожара в Ленобласти составляла в среднем 0,8 га, а время ликвидации ― 6,3 часа.

Об итогах заседания правительства Ленинградской области, где обсудили пожароопасный сезон в лесах региона, рассказали в пресс-службе руководства региона.

Этот год оказался для лесной охраны Ленинградской области сложным в связи с установлением аномально высоких температур, но мы справились с ситуацией по всем направлениям. Произведена огромная работа. Если сравнивать, то мы одни из лучших на Северо-Западе и по срокам тушения пожаров, и по объемам, количеству пожаров, но на этом успокаиваться не стоит. Необходимо продолжать ту огромную превентивную работу, которую мы проводим по защите лесов от огня, ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На совещании было особо отмечено, что благодаря совместным мерам, принимаемым правительством Ленинградской области, ГУ МЧС, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, органами местного самоуправления, лесопользователями и всеми заинтересованными структурами и гражданами в 2021 году на территории Ленинградской области не допущено возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.