«Алло, я зарезал человека»: в Выборге мужчина вонзил нож в шею знакомому и сам вызвал ему скорую

Ранее судимый 54-летний мужчина ранил своего приятеля в шею, а после вызвал скорую и полицию. Примечательно, что возбуждение уголовного дела пока только обсуждается.

Как стало известно 47news, утром 21 ноября в полицию поступило сообщение о поножовщие в квартире на Парковой улице в Выборге. На месте правоохранители обнаружили окровавленного мужчину. Пострадавшего доставили в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое.

Подозреваемого задержали в том же районе, где и произошло преступление. Им оказался 54-летний житель Выборга. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее мужчина был судим за кражу и грабеж.