В Берлине из-за расизма отменили показ классического балета «Щелкунчик»

Постановку сняли временно, её «подвергнут новой оценке».

Государственный балет Берлина временно снял с показа классическую постановку «Щелкунчика» из-за расистских эпизодов. Речь идёт, как пояснила и.о. художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд, о «блэкфэйсинге».

— В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу. Это сейчас называют «блэкфейсинг», — цитирует ИноСМИ слова Теобальд.

Критиковать балет из-за этого грима зрители начали ещё в 2015 году. Грим детей уже убрали из постановки, хотя это считается серьёзным нарушением авторских прав. «Щелкунчик» — это реконструкция классического балета на либретто Мариуса Петипа, который был впервые сыгран в Мариинском театре в 1892 году.

Также Теобальд рассказала, что в постановке есть ещё один спорный момент – китайский танец, который стереотипно изображает жителей страны. По сцене танцоры передвигаются «мелкими семенящими шажками».

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