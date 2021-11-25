Стратегию развития малого и среднего предпринимательства обновили в Ленобласти

В регионе до 2030 года повысили планку основных показателей в Стратегии, а также включили новые направления.

Изменения были представлены на заседании правительства Ленобласти. Речь идет об актуализации Стратегии по итогам завершения первого этапа с 2018 по 2020 года. В этот период объем поддержки предпринимателей составил более 2,8 млрд рублей, из которых 2,27 млрд рублей – средства областного бюджета. Прирост количества субъектов МСП за три года составил 13,9%, а численность занятых в этой сфере выросла на 31,6%.

К 2024 году планируется увеличить численность занятых в сфере МСП до 279,5 тысяч человек, к 2030 году – до 291,7 тысяч человек. Ранее эти показатели были на уровне 234 и 280 тысяч, соответственно. Также вводится новый показатель – доля предпринимателей, охваченных услугами центра «Мой бизнес».

«Хочу обратить внимание на поддержку предпринимательства на муниципальном уровне. Несмотря на общий рост налоговых отчислений, оборот малых и средних предприятий снижается, поэтому важно учитывать финансовое состояние бизнеса», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На данный момент на территории Ленобласти зарегистрировано 66944 компании. Специально для которых в Фонде поддержки предпринимателей Ленобласти разработаны программы обучения и реализуется ряд мер поддержки, о которых мы уже рассказывали. Отметим, что для получения поддержки и консультаций не обязательно ехать в Санкт-Петербург в главный офис Фонда на проспекте Энергетиков, 3. Можно обратиться в муниципальную организацию поддержки предпринимательства в своем городе и районе.

А оформить заявку на получение микрозайма можно на сайте www.813.ru. Заявка содержит всего несколько пунктов, включая контактные данные. Узнать, одобрен ли микрозайм, можно уже через три дня. В случае положительного решения Фонд поможет собрать необходимые документы. Проценты начисляются на фактический остаток задолженности. Погасить микрозайм можно досрочно без штрафов.