Опубликован момент столкновения иномарки с рейсовым автобусом у Оредежа

Ранее ivbg.ru сообщал, что сегодня утром, 25 ноября, в Лужском районе Ленобласти столкнулись иномарка и рейсовый автобус №122, следовавший по маршруту «Луга — Оредеж».
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 65-летняя женщина на внедорожнике не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. ДТП произошло в 7:40. 47channel публикует видео момента ДТП.
В момент столкновения в салоне автобуса находилось 15 человек, из которых семь пассажиров госпитализировали. Состояние остальных оценивается как удовлетворительное.
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24.11.2021 134