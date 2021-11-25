Опубликован момент столкновения иномарки с рейсовым автобусом у Оредежа

Ранее ivbg.ru сообщал, что сегодня утром, 25 ноября, в Лужском районе Ленобласти столкнулись иномарка и рейсовый автобус №122, следовавший по маршруту «Луга — Оредеж».

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 65-летняя женщина на внедорожнике не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. ДТП произошло в 7:40. 47channel публикует видео момента ДТП.

В момент столкновения в салоне автобуса находилось 15 человек, из которых семь пассажиров госпитализировали. Состояние остальных оценивается как удовлетворительное.