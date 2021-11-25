«Цифровой прорыв»: ленинградцы вышли в финал всероссийского конкурса

За победу в конкурсе будут бороться 1333 сильнейших конкурсанта со всей страны. Призовой фонд конкурса составит 24 млн рублей.

«Поздравляю участников, которые вышли в финал самого масштабного ИТ-конкурса этого года. Вы уже стали частью сообщества, здесь и сейчас создающего цифровое будущее нашей страны. Успешного выступления в финале и больших побед в будущем!», – подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленобласти Андрей Сытник.

Финал пройдет в городе Иннополис Республики Татарстан. Финалистам будут предложены 12 кейсов от Минцифры Республики Татарстан, Министерства энергетики России и различных компаний.